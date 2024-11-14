Психолог Алексеева: похвала в детстве определяет способность принимать решения

По ее словам, ребенку необходимо получать поддержку от значимых для него взрослых. Такие знаки внимания оказывают влияние на жизнь в дальнейшем. Исходя из этого формируется способность принимать решения и делать важный выбор, пояснила специалист.

Алексеева посоветовала давать обратную связь по формуле «Мне нравится, как ты рисуешь!» или «Мне нравится, как ловко ты решаешь задачи!». Такой вариант предполагает озвучивание занятия и сам факт положительной оценки.