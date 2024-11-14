Психолог Алексеева: похвала в детстве определяет способность принимать решения

Клинический психолог Маргарита Алексеева посоветовала почаще хвалить детей. Родителям следует замечать даже самые маленькие усилия, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».
По ее словам, ребенку необходимо получать поддержку от значимых для него взрослых. Такие знаки внимания оказывают влияние на жизнь в дальнейшем. Исходя из этого формируется способность принимать решения и делать важный выбор, пояснила специалист.
Алексеева посоветовала давать обратную связь по формуле «Мне нравится, как ты рисуешь!» или «Мне нравится, как ловко ты решаешь задачи!». Такой вариант предполагает озвучивание занятия и сам факт положительной оценки.
Юбилейная выставка «Культурное наследие» откроется в галерее Лобни
Штаб по вопросам ЖКХ провели в администрации Лобни
Педагог из Зарайска Борис Елунин провел онлайн-практикум для студентов ГСГУ
Школьникам Лобни рассказали о поступлении в военно-космическую академию
Команда из Мытищ приняла участие во всероссийском турнире по футзалу
Школьники из Воскресенска посетили пожарную часть и узнали о спасателях
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте