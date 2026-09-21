Психолог Алексеева объяснила, как сократить зависимость детей от гаджетов

Психолог Маргарита Алексеева посоветовала не запрещать детям гаджеты полностью, а устанавливать понятные семейные правила и помогать переключаться на другие занятия, сообщает aif.ru .

Алексеева отметила, что смартфон стал частью жизни ребенка: через него он общается, учится и развлекается. Сам гаджет не вызывает тревогу автоматически, однако непрерывный поток роликов, сообщений, игр и рекламы может привести к переутомлению, раздражительности и тревожности.

Психолог призвала обращать внимание на реакцию ребенка на проигрыш в игре. Крик, агрессия, брань, попытки разбить телефон или сломать вещи могут говорить о том, что ему трудно справляться с напряжением. Взрослым стоит обсуждать с ребенком его эмоции и телесные ощущения, а также предлагать способы успокоиться: умыться прохладной водой или переключить внимание на окружающие предметы.

Тревожным признаком эксперт назвала ситуацию, когда телефон вытесняет прогулки, хобби, общение и другие занятия. Ребенок может думать об игре сразу после пробуждения, отказываться от прежних интересов и с трудом оставаться без экрана.

Алексеева подчеркнула, что лишение телефона редко решает проблему. Она рекомендовала всей семье соблюдать ясные правила и договариваться о времени с гаджетами. По ее словам, ребенку важны сон, физическая активность, учеба, прогулки, общение и совместный досуг.

Обратиться к специалисту следует, если ограничение экрана вызывает сильную агрессию или тревогу, нарушается сон, ребенок отказывается от общения и не может переключиться на другую деятельность, пишут «Известия».