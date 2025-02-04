Психолог Алексеева: генеральная уборка и новое хобби помогут преодолеть зимнюю хандру

В конце зимы многие испытывают упадок сил и раздражение. Кажется, что энергия на исходе, а желание «заесть» плохое настроение растет с каждым днем. О том, как справиться с зимней хандрой, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева в беседе с «ФедералПресс» .

По словам специалиста, алкоголь или переизбыток сладкого не помогут справиться с плохим настроением, а только усугубят ситуацию. Длинные зимние дни могут вызвать апатию и нежелание что-либо делать, однако это нормально базовое чувство.

Чтобы поддержать себя до прихода весны, нужно немного разнообразить свою жизнь. К примеру, можно провести генеральную уборку, посетить культурные мероприятия, найти новое хобби или заняться любимым делом.

Помимо этого, психолог посоветовала добавить красок в свое жилище: купить большой цветок в горшке, картину или даже ковер. Зимние вечера можно посвятить общению с семьей, просмотрам фильмов и домашним занятиям, заключила Алексеева.