Психолог Алексеева: частые встречи с друзьями помогут справиться с зимней хандрой

Крайне важно не подавлять грусть во время зимней хандры, а осознанно проживать этот период, добавляя при этом в жизнь приятные мелочи. Об этом рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева в разговоре с «ФедералПресс» .

Специалист посоветовала для улучшения настроения как можно чаще общаться с близкими и друзьями, наводить порядок дома, посещать культурные мероприятия, разнообразить рацион яркими фруктами и овощами, а в интерьер добавить больше красочных акцентов в виде картин и пледов.

Зимой можно организовать уютные вечера с какао и фильмами, заняться рукоделием или придумать семейные традиции, добавила эксперт Алексеева.