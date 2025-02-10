Психолог Алексеева: частые встречи с друзьями помогут справиться с зимней хандрой

Крайне важно не подавлять грусть во время зимней хандры, а осознанно проживать этот период, добавляя при этом в жизнь приятные мелочи. Об этом рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева в разговоре с «ФедералПресс».
Специалист посоветовала для улучшения настроения как можно чаще общаться с близкими и друзьями, наводить порядок дома, посещать культурные мероприятия, разнообразить рацион яркими фруктами и овощами, а в интерьер добавить больше красочных акцентов в виде картин и пледов.
Зимой можно организовать уютные вечера с какао и фильмами, заняться рукоделием или придумать семейные традиции, добавила эксперт Алексеева.
У мужа осудившей отсрочку депутата Рады нашли бронь
Две новые экспозиции открылись в Центре культуры и искусств в Электроуглях
Подмосковные студенты примут участие в проекте о развитии агропромышленного комплекса
Не «новое золото», а рабство. Социолог Козырев — о месте женщин на рынке труда
Кафе загорелось на востоке Москвы
Китайские автопроизводители Dongfeng и Changan запланировали слияние
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте