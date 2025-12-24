Психолог Александрова заявила, что женщинам не стоит начинать отношения до Нового года с целью избежать одиночества

Психолог Евгения Александрова предостерегла женщин от начала отношений перед Новым годом с целью избежать одиночества. По ее мнению, такие поверхностные связи могут усилить внутреннее чувство пустоты, сообщил NEWS.ru .

Как пояснила эксперт, корень проблемы кроется в страхе не соответствовать социальным ожиданиям и навязанным стандартам. В декабре, когда витрины украшены сердечками, а вокруг звучат вопросы о планах на Новый год, многие испытывают тревогу и стыд от мысли остаться одинокими.

«Такие „праздничные союзы“ опасны не тем, что они короткие, а тем, что подрывают самоценность женщины», — предупредила психолог.

Александрова рекомендовала делать осознанный выбор в пользу самоуважения и полноценной жизни. В перспективе такой подход поможет привлечь зрелых партнеров.