Психолог Александрова посоветовала в сложные периоды отношений обратить внимание на работу и спорт

Женский психолог Евгения Александрова в интервью NEWS.ru поделилась советами, как поступить женщине, если она ощущает охлаждение со стороны партнера.

По словам Александровой, в такие моменты не стоит предпринимать настойчивые попытки сохранить чувства. Вместо этого женщина должна сосредоточиться на себе.

«Вместо скандалов, допросов и демонстративной обиды стоит вернуть внимание к себе», — отметила психолог.

Она подчеркнула, что в сложные периоды отношений важно обратить внимание на работу, спорт, общение с друзьями, уход за собой, хобби и новые впечатления. При этом все эти занятия должны приносить искреннее удовольствие, а не быть попыткой отомстить партнеру.

Александрова также предостерегла от главной ошибки — попытки срочно «спасти» отношения. По ее мнению, излишняя активность в виде вопросов, разговоров и предложений свиданий часто воспринимается мужчиной как давление. Если человек заинтересован в отношениях, то внутреннее переключение женщины может вернуть контакт гораздо быстрее, чем бесконечные разговоры.