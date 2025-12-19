Психолог Александрова объяснила, что после расставания женщины чаще тоскуют по чувствам, а не по экс-партнеру

После разрыва отношений женщина чаще тоскует не по бывшему партнеру, а по чувствам, которые он пробуждал. Об этом NEWS.ru сообщила психолог Евгения Александрова.

Специалист отметила, что в моменты одиночества представительницы прекрасного пола чувствуют: им больше не встретить свою вторую половинку.

По словам Александровой, многие женщины попадают в ловушку своих эмоций: вместо движения вперед они мысленно возвращаются к прошлому. За этим стоит не столько любовь, сколько иллюзия. Женщина тоскует не по мужчине, а по состоянию, которое испытывала рядом с ним.

Расставание — это стресс, и поначалу может казаться, что лучше партнера уже не найти. Женщины начинают искать знаки, цепляться за хорошие воспоминания и идеализировать то, что на самом деле не работало, пояснила психолог. Александрова рекомендовала преодолевать эмоциональный замкнутый круг последовательными действиями.