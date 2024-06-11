Психолог Александрова: не стоит становиться мамой для своего партнера

Многие женщины, вступая в отношения, начинают контролировать все действия своего партнера и таким образом выполняют роль его мамы. Такое поведение ни к чему хорошему не приведет, сообщила психолог Евгения Александрова в беседе с Life.
По словам специалиста, постоянные поучения о том, как правильно надо жить, осуждение вредных привычек, чрезмерный интерес к обычным бытовым делам только портят отношения. Гиперконтроль нередко приводит к изменам или разводу.
Подобное поведение просматривается на примере звездной пары Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, отметила Александрова.