Психолог Александрова: не стоит становиться мамой для своего партнера

Многие женщины, вступая в отношения, начинают контролировать все действия своего партнера и таким образом выполняют роль его мамы. Такое поведение ни к чему хорошему не приведет, сообщила психолог Евгения Александрова в беседе с Life.

По словам специалиста, постоянные поучения о том, как правильно надо жить, осуждение вредных привычек, чрезмерный интерес к обычным бытовым делам только портят отношения. Гиперконтроль нередко приводит к изменам или разводу.

Подобное поведение просматривается на примере звездной пары Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, отметила Александрова.

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