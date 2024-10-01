Психолог Александрина: маленькие дети тянут любые предметы в рот из-за любопытства

Детский психолог Алена Александрина в разговоре с NEWS.ru объяснила привычку маленьких детей тянуть любые предметы в рот. По ее словам, родителям не стоит сильно беспокоиться, поскольку это происходит из-за любопытства.

Эксперт назвала это не отклонением, а естественным этапом познания мира.

«Рот — это маленький исследовательский центр, где ребенок получает информацию о мире», — сказала она.

Психолог подчеркнула, что привычка тянуть все в рот — временное явление, которое проходит по мере того, как ребенок развивает более сложные способы познания мира.