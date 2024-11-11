Психолог Ал-Ас: импульсивные покупки чаще вызывают разочарование, чем продуманные

День холостяка, который отмечают в Китае 11 ноября, традиционно сопровождается распродажами и в России. Как не поддаться соблазну купить что-то ненужное с большой скидкой, рассказала психолог Алена Ал-Ас в беседе с Life.
По ее словам, важно помнить, что импульсивные покупки намного чаще вызывают разочарование, чем продуманные. Тщательный выбор перед приобретением поможет получить удовольствие.
Эксперт посоветовала не забывать о маркетинговых уловках магазинов. К ним относятся, например, слишком щедрые акции и ограниченные по времени скидки.
Ал-Ас также рекомендовала попытаться свести к минимуму медиапотребление. При небольшом потоке информации риск развития синдрома упущенной выгоды снижается.
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