Психолог Ал-Ас: импульсивные покупки чаще вызывают разочарование, чем продуманные

День холостяка, который отмечают в Китае 11 ноября, традиционно сопровождается распродажами и в России. Как не поддаться соблазну купить что-то ненужное с большой скидкой, рассказала психолог Алена Ал-Ас в беседе с Life .

По ее словам, важно помнить, что импульсивные покупки намного чаще вызывают разочарование, чем продуманные. Тщательный выбор перед приобретением поможет получить удовольствие.

Эксперт посоветовала не забывать о маркетинговых уловках магазинов. К ним относятся, например, слишком щедрые акции и ограниченные по времени скидки.

Ал-Ас также рекомендовала попытаться свести к минимуму медиапотребление. При небольшом потоке информации риск развития синдрома упущенной выгоды снижается.