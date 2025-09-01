Психолог Айринг посоветовала не делать 1 сентября отправной точкой для изменения жизни

Многие привыкли рассматривать 1 сентября как начало нового этапа, однако часто после этого дня жизнь остается прежней. Практический психолог, создатель центра психологии «Время жить» Наталия Айринг в комментарии РИАМО рассказала о причинах этой ситуации.

«Одна из главных проблем заключается в том, что мы часто уходим в один вектор. Например, в работу с головой и без остатка. В это время остальные сферы — семья, здоровье, отношения уходят в минус. И когда все начинает рушиться, мы бросаемся спасать то, что горит», — привела слова специалиста газета «Петербургский дневник».

Как отметила Айринг, такие действия приводят к апатии и прокрастинации. Психолог рекомендовала использовать метод трех кругов для определения приоритетов и распределения задач.