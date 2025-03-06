По данным Росстата, в 2024 году в России на 10 браков пришлось восемь разводов. Это значит, что большинство семей сталкивается с кризисами, но далеко не все способны их преодолеть. На вопрос о необходимости разрыва отношений ответила психолог и эксперт по кризисам Анна Айгинина. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Специалист перечислила те моменты, которые стоит проанализировать перед принятием решения. Она подчеркнула важность понимания собственных желаний. Если вы мечтаете о свободе, это может быть сигналом о нехватке личного пространства, но иногда это просто вежливая форма прощания.

Чувство безопасности касается не только физической безопасности, но и эмоциональной. Психолог отмечает, что постоянное тревожное состояние — признак хронического стресса.

Важно также понимать, способствует ли партнер вашему развитию или подавляет вашу индивидуальность. Если внутри человек ощущает опустошенность, то это самый точный знак, что пора расставаться.

Расставание — это не провал, а честность перед собой и перед партнером, заключила психолог.