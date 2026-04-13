Частые перебои с интернетом вызывают тревожность и усиливают зависимость от связи. Клинический психолог Илья Ахмедов рассказал, как справиться с тревогой из-за потери доступа к сети и почему важно делать цифровые паузы, передала «Вечерняя Москва» .

По словам эксперта, тревога из-за перебоев с сетью — это нормальная реакция на потерю привычного канала связи с миром. Для многих телефон стал способом общения, работы и быстрого снижения стресса, поэтому внезапное «отключение» воспринимается мозгом как неопределенность и даже угроза.

Психолог посоветовал не бороться с тревогой напрямую, а снижать зависимость от постоянной доступности. Он предложил заранее продумать «план Б» на случай отсутствия интернета: чем заняться (книга, задачи, прогулка), где хранить важную информацию (не только в телефоне), как распределить дела.