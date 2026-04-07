Психолог Ахмедов рассказал, что психика может вытеснять воспоминания из детства, если оно было небезопасным

Многие взрослые обнаруживают, что практически не помнят своего детства. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Ильи Ахмедова, почему так происходит и что делать, если хочется восстановить забытые моменты.

По словам специалиста, отсутствие воспоминаний о детстве — это распространенное явление, которое не всегда указывает на патологию.

«До шести-семи лет мозг еще не полностью сформирован для хранения автобиографической памяти, поэтому многие события просто не закрепляются. Но если человек почти ничего не помнит и из более позднего детства, особенно эмоционально значимые моменты, это может быть признаком психологической защиты», — пояснил Ахмедов.

Психолог отметил, что чаще всего память «отсекается», когда детство было небезопасным — с постоянным стрессом, страхом, эмоциональным или физическим насилием, нестабильными взрослыми.

«Психика в таких условиях выбирает выживание, а не запоминание, и вытеснение становится способом защитить человека от перегруза. Это не осознанный процесс и не слабость, а адаптивная реакция», — объяснил он.

Если самостоятельно пытаться вспоминать свое детство, это может быть опасно для психологического состояния человека.

«Пытаться "разблокировать" воспоминания специально не рекомендуется без запроса и поддержки специалиста. Возвращение вытесненного материала может быть болезненным и дестабилизирующим, особенно если человек не готов с ним справляться», — заключил собеседник.