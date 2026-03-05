Психолог Ахмедов отметил, что при большой разнице в возрасте партнеры могут находиться в разных фазах развития

Разница в возрасте между партнерами перестает быть редкостью, особенно если мужчина старше женщины на 15–20 лет. Однако не каждый такой союз проходит проверку временем. Клинический психолог Илья Ахмедов рассказал «Вечерней Москве» , какие плюсы и минусы есть у таких отношений.

Ахмедов подчеркнул, что разница в возрасте сама по себе не гарантирует ни проблем, ни счастья. Главное — психологическая зрелость партнеров, совпадение ценностей и жизненных этапов.

При большой возрастной разнице люди часто находятся в разных фазах развития. Один партнер может стремиться к карьерным достижениям и самопознанию, а другой — к стабильности и подведению жизненных итогов. Это создает потенциал для взаимодополнения, но также риск неравенства в опыте и финансовом положении.

К плюсам таких союзов можно отнести более высокий уровень осознанности старшего партнера, его устойчивость и способность к ответственности. Младший партнер, в свою очередь, может привносить в отношения гибкость и эмоциональную живость.

Однако при большой разнице в возрасте появляются риски, связанные с асимметрией в темпе жизни, планах на будущее и вопросах рождения детей. Иногда в подобных отношениях активизируется не партнерская, а родительско-детская динамика, что может привести к разочарованию, заключил эксперт.