Психолог Ахмедов отметил, что при большой разнице в возрасте партнеры могут находиться в разных фазах развития
Разница в возрасте между партнерами перестает быть редкостью, особенно если мужчина старше женщины на 15–20 лет. Однако не каждый такой союз проходит проверку временем. Клинический психолог Илья Ахмедов рассказал «Вечерней Москве», какие плюсы и минусы есть у таких отношений.
Ахмедов подчеркнул, что разница в возрасте сама по себе не гарантирует ни проблем, ни счастья. Главное — психологическая зрелость партнеров, совпадение ценностей и жизненных этапов.
При большой возрастной разнице люди часто находятся в разных фазах развития. Один партнер может стремиться к карьерным достижениям и самопознанию, а другой — к стабильности и подведению жизненных итогов. Это создает потенциал для взаимодополнения, но также риск неравенства в опыте и финансовом положении.
К плюсам таких союзов можно отнести более высокий уровень осознанности старшего партнера, его устойчивость и способность к ответственности. Младший партнер, в свою очередь, может привносить в отношения гибкость и эмоциональную живость.
Однако при большой разнице в возрасте появляются риски, связанные с асимметрией в темпе жизни, планах на будущее и вопросах рождения детей. Иногда в подобных отношениях активизируется не партнерская, а родительско-детская динамика, что может привести к разочарованию, заключил эксперт.