Психолог Ахмедов отметил, что полное подчинение мужчине может негативно повлиять на отношения

Клинический психолог Илья Ахмедов в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что идея «муж всегда прав» — это культурная модель из патриархальных систем, где отношения строились по принципу иерархии, а не партнерства.

По словам эксперта, в современных отношениях подобная позиция может временно создавать ощущение спокойствия, но только в случае, если мужчина психологически зрел и не использует власть против партнера. В противном случае модель «муж всегда прав» может привести к эмоциональному насилию, так как женщина начинает подавлять собственные чувства, а мужчина получает негласное разрешение не меняться.

Психолог подчеркнул, что здоровые отношения строятся не на правоте, а на диалоге, обсуждении и уважении границ. Любой перекос власти со временем разрушает близость. Таким образом, полное подчинение в отношениях может быть рискованно и не всегда приводит к желаемому результату, заключил Ахмедов.