Психолог Ахмадуллин предостерег родителей от платы за пятерки в школе

Денежное поощрение за хорошие оценки смещает фокус ребенка с учебы на вознаграждение и снижает интерес к знаниям. Об этом сайту «Газета.Ru» рассказал педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин.

Специалист объяснил, что из-за выплат за отметки школьник начинает воспринимать уроки как услугу. В итоге ребенок стремится заработать оценку любой ценой либо избегает сложных заданий из-за риска остаться без денег, отметило ИА НСН.

По словам эксперта, родителям продуктивнее поощрять сам процесс: замечать самостоятельный поиск ошибок и упорство при разборе трудных тем. Ахмадуллин добавил, что карманные деньги отменять не нужно — они учат финансовой грамотности, если не привязаны к школьным оценкам.