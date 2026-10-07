Психолог Ахмадуллин назвал причины нелюбви школьников к предметам

Психолог Шамиль Ахмадуллин объяснил RT причины нелюбви детей к школьным предметам. По его словам, дело не в отсутствии способностей.

Чаще всего отвращение к предмету возникает из-за конкретного негативного опыта: регулярных неудач, страха перед учителем или непонимания пользы знаний. Особенно часто неприязнь к дисциплине растет из-за пробелов в базовых темах — дальше задания кажутся сложнее, а уроки вызывают только неприятные эмоции, добавил KP.RU.

На отношение влияет и личность педагога. Строгий стиль общения, скучная подача или конфликт способны испортить восприятие всего предмета. Показательным признаком является ситуация, когда неприязнь появилась сразу после смены учителя, уточнил психолог Ахмадуллин.