Психолог Абравитова заявила, что «мужской декрет» не навредит психике ребенка при наличии эмпатии и тактильности

В России мужчины стали в восемь раз чаще брать отпуск по уходу за ребенком. Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала «Вечерней Москве» , как папино воспитание отражается на ребенке.

По словам эксперта, традиционный стереотип о том, что младенец неразрывно связан только с матерью, имеет под собой глубокую психофизиологическую основу. Безопасность и базовое ощущение мира формируются у ребенка через мать — это закон природы, единый для всех млекопитающих. Процесс грудного вскармливания, тактильный контакт и материнский голос создают между ними единое биологическое поле, которое отец физически заменить не может.

Однако современная реальность диктует новые правила. Мужчины все чаще уходят в отпуск по уходу за ребенком. По мнению психолога, замена матери отцом должна быть продиктована только крайней необходимостью, а не модой. Чтобы «мужской декрет» прошел успешно и без вреда для детской психики, важны следующие факторы: эмпатия, тактильность, любовь и ответственность отца, а также осознанное желание отца и доверие со стороны матери.

Отец тоже может сформировать у ребенка глубокую привязанность. Отцы способны быть чуткими и эффективными в уходе, однако эта связь никогда не заменяет материнскую полностью. Она становится второй важнейшей опорой, но не первичной.