Психолог Абравитова указала на риски проживания взрослых детей с родителями

Иногда родители не дают своему уже взрослому ребенку начать самостоятельную жизнь, отметила в разговоре с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, такое положение дел может привести к тому, что человек не научится полностью отвечать за себя. В данной ситуации часть или даже все обязательства остаются на родителях.

Как пояснила психолог, в будущем людям, которые живут с родителями, будет сложно брать на себя ответственность за собственную семью и детей. Иногда, даже вступив в брак и став родителями, они продолжают жить в родительском доме.

Абравитова также подчеркнула, что у таких людей часто нет места для личных отношений, и их жизнь проходит рядом с родителями.