Психолог Абравитова связала весеннюю хандру с перестройкой организма

Она пояснила, что этот вид хандры часто проходит с установлением теплой погоды, но его проявления могут быть неоднозначными.

Многие люди испытывают кратковременный дискомфорт и не обращаются за медицинской помощью. Однако усталость, апатия и перепады настроения в начале весны встречаются часто.

«На первое место я поставила бы биологическую причину — перестройку организма», — отметила психолог.

По словам Абравитовой, когда световой день увеличивается и происходят колебания температуры, организм начинает по-другому вырабатывать гормоны, такие как серотонин, мелатонин и кортизол. Этот процесс может вызвать усталость и раздражительность, а также обострение хронических заболеваний.

Кроме того, приход весны часто становится временем для подведения итогов за прошедший период, и недовольство результатами может усилить плохое самочувствие.