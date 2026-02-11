Психолог Абравитова связала весеннюю хандру с перестройкой организма
Весенняя хандра — распространенное явление, имеющее психологические и физиологические причины, сообщила клинический психолог Марианна Абравитова в интервью RT.
Она пояснила, что этот вид хандры часто проходит с установлением теплой погоды, но его проявления могут быть неоднозначными.
Многие люди испытывают кратковременный дискомфорт и не обращаются за медицинской помощью. Однако усталость, апатия и перепады настроения в начале весны встречаются часто.
«На первое место я поставила бы биологическую причину — перестройку организма», — отметила психолог.
По словам Абравитовой, когда световой день увеличивается и происходят колебания температуры, организм начинает по-другому вырабатывать гормоны, такие как серотонин, мелатонин и кортизол. Этот процесс может вызвать усталость и раздражительность, а также обострение хронических заболеваний.
Кроме того, приход весны часто становится временем для подведения итогов за прошедший период, и недовольство результатами может усилить плохое самочувствие.