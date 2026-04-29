Психолог Абравитова сообщила, что влияние музыки на продуктивность обусловлено индивидуальными особенностями
Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, способен ли музыкальный фон повысить продуктивность труда. Универсального рецепта не существует, передала «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, влияние музыки на результативность обусловлено индивидуальными особенностями человека: типом личности, свойствами нервной системы и наличием нейроотличий, например синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Секрет успеха кроется в балансе между внешней стимуляцией и когнитивной нагрузкой, который у каждого индивидуальный.
Для интровертов идеальные условия для работы — это тишина, так как дополнительная стимуляция перегружает их когнитивные ресурсы и мешает концентрации. Экстраверты, напротив, обладают более низким базовым уровнем возбуждения и нуждаются во внешней стимуляции для достижения пика продуктивности.