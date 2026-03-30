Психолог Абравитова рассказала, какие паттерны в поведении человека могут привести к бездомности

Психолог Марианна Абравитова рассказала, какие паттерны в поведении человека могут привести к бездомности. Она подчеркнула, что важно вовремя заметить эти признаки, чтобы предотвратить беду, написал «Абзац» .

Эксперт объяснила, что склонность к бродяжничеству часто наблюдается у асоциальных людей, которые не приемлют правил и систем. Такие люди с трудом подчиняются любым регламентам и часто бывают одиноки. Отсутствие семьи может стать поводом для беспокойства.

«Если вам было непереносимо следовать правилам в школе, в детском саду и институте, то в определенном смысле это намек на склонность к бродяжничеству», — отметила Абравитова.

Также тревожным знаком является отсутствие привязанности к близким и друзьям. Частая смена товарищей и равнодушие к разлукам должны насторожить. Кроме того, психолог указала на важность рефлексии и планирования. Если человек живет сегодняшним днем, не загадывает наперед и довольствуется малым, это может быть шагом к бездомному образу жизни.

«Бездомным не нужно ощущать момент здесь и сейчас, потому что они так и живут. Ключевое для них — быть сытым, спрятаться от дождя сейчас, а как именно это реализуется в будущем, неважно», — пояснила психолог.

Также бездомным сложно оставаться на одном месте, поскольку они не привязываются и к местам тоже, будучи свободными от правил и условностей.