Психолог Абравитова рассказала, что зеркальные нейроны влияют на «заражение» эмоциями других людей

Мы часто не осознаем, насколько сильно на наше настроение влияют эмоции других людей. Психолог Марианна Абравитова в беседе с Life объяснила, что такое «заражение эмоциями» и как оно происходит.

Специалист объяснила, что зеркальные нейроны — это клетки мозга, которые активируются, когда мы видим, как кто-то другой испытывает эмоцию или выполняет действие. Они заставляют наш мозг реагировать так же, как если бы мы сами улыбались или злились.

Кроме того, мы неосознанно копируем позы, выражения лиц и жесты наших собеседников. Это называется бессознательной мимикрией. Так, копируя улыбку друга, мы посылаем в свой мозг сигнал быть счастливее.

Эмоции передаются не только через лицо. Наш голос, поза и жесты несут мощный эмоциональный заряд. Мозг эволюционно настроен на считывание этих невербальных сигналов для быстрого понимания настроения собеседника.

Еще один способ передачи эмоций — хемосигналы или феромоны. Когда человек испытывает сильную эмоцию, его тело может выделять определенные химические вещества через пот. Другие люди могут улавливать эти запахи на подсознательном уровне и реагировать на них схожим образом, подчеркнула Абравитова.