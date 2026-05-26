Психолог Абравитова рассказала, что отпуск на море может вызвать желание уволиться из-за переоценки ценностей

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT объяснила, что желание уволиться после отпуска на море часто возникает у тех, кто давно не отдыхал. По ее словам, у таких людей происходит переоценка ценностей, они видят красоту жизни и испытывают желание изменить свою рутину.

Психолог отметила, что мысли об увольнении часто приходят в голову тем, кого уже не устраивала работа, возможно, из-за эмоционального выгорания. Отпуск в таком случае становится своеобразным тестом, который помогает принять решение о смене деятельности.

Если же работа в целом нормальная, а после отпуска возник внезапный порыв уволиться, психолог советует не спешить. Она рекомендует взять несколько дней за свой счет, чтобы обдумать решение в спокойной домашней обстановке. Это поможет взглянуть на ситуацию более реалистично и расставить все по своим местам.