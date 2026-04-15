Психолог Абравитова рассказала, что мысли о смерти способствуют развитию осознанности

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT рассказала, что размышления о смерти могут оказать положительное влияние на качество жизни человека.

По ее мнению, такие мысли способствуют развитию осознанности.

«Люди перестают растрачивать жизнь попусту. Начинают понимать, что она конечна, и используют ее по полной программе для достижения своих целей», — отметила специалист.

Психолог подчеркнула, что в результате в существование начинают вкладываться смыслы. Это помогает избавиться от лишнего и второстепенного, чтобы сосредоточить внимание на действительно важном.