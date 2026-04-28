Психолог Абравитова рассказала, что мужчины все чаще становятся «содержанками» из-за гиперопеки в детстве

Исследователи отмечают новую социальную тенденцию: все больше мужчин ищут отношений с обеспеченными женщинами. «Вечерняя Москва» выяснила причины и возможные последствия этого явления для общества.

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что в последние годы растет число молодых мужчин, зависимых от женщин и склонных к инфантильному поведению. Это результат особенностей воспитания в семьях, где часто присутствовали гиперопека и удовлетворение всех желаний ребенка.

«Многие современные мужчины выросли в семьях, где воспитывались только матерями… В результате у мужчин формируется раздутое эго и инфантильность», — отмечает эксперт.

По словам Абравитовой, этим мужчинам нужна женщина, которая будет заботиться о них и обеспечивать их нужды. Специалист также указывает на смену женских предпочтений: мода на «милф» сменилась интересом к более зрелым и состоятельным женщинам.

Для общества это может означать как гибкость и уход от жестких ролей, так и нестабильность занятости среди мужчин, размывание ценности долгосрочного профессионального развития. Абравитова предполагает, что при сохранении тенденции можно ожидать постепенного перехода к матриархату.