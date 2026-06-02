Психолог Абравитова рассказала, что летние путешествия в новые города и станы позволяют замедлить время

Летом многие мечтают о путешествиях, встречах рассвета и пикниках. Однако часто эти мечты остаются лишь мечтами, и к осени люди осознают, что лето прошло зря. Как избежать этого и сделать отдых запоминающимся, выясняла «Вечерняя Москва» .

Клинический психолог Марианна Абравитова отметила, что лето — это время для смены обстановки и отдыха. Восприятие лета как периода отдыха формируется с детства, но подход к отдыху меняется с возрастом. Для детей, подростков и учащихся вузов психолог рекомендовала не проводить время дома у компьютера, а искать новые хобби и путешествовать.

«Путешествия позволяют замедлить время, поэтому, если у человека есть возможность, стоит посетить новые города и страны», — отметила Абравитова.

Работающим людям среднего возраста психолог посоветовала разделить отпуск на две части: первую спланировать в начале лета, а вторую — в конце. В первые две недели можно позволить себе ничего не делать, а лучше уехать в отпуск с полным пансионом. Вторую половину отдыха стоит разнообразить активными поездками и экскурсиями.

Пожилые люди часто проводят лето на дачах, занимаясь участком. По словам эксперта, для них это не тяжелый труд, а наслаждение. Однако, если есть возможность, психолог порекомендовала отправиться в путешествие.

«Потому что это времяпрепровождение позволит почувствовать себя молодым, свободным от забот и активным», — подчеркнула Абравитова.

Также психолог напомнила, что путешествия стимулируют мозговую деятельность и помогают избежать развития нейродегенеративных заболеваний.