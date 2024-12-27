Психолог Абравитова: проверить верность мужчины можно с помощью фейкового аккаунта в соцсетях

Тема мужской верности вызывает много споров среди психологов, писателей и обычных людей в социальных сетях. Если вы задумались о проверке партнера, важно помнить о возможных неожиданных последствиях. О методах рассказала клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с Life .

По словам специалиста, самым распространенным способом считается проверка через социальные сети. Можно создать фейковый аккаунт и попробовать познакомиться с партнером через него.

Если мужчина игнорирует сообщения и запросы дружбы, можно расслабиться. Но если он отвечает, активно пишет и даже соглашается встретиться — это повод задуматься.

Если нет времени на создание фейкового аккаунта, можно прибегнуть к помощи подруги. Задача приятельницы — проявить легкий интерес, пофлиртовать и посмотреть на реакцию вашего партнера. Если мужчина отвечает нейтрально или избегает общения, это хороший знак. Но если дело заходит слишком далеко, то последствия могут быть печальными — не только для ваших отношений, но и для дружбы, предупредила Абравитова.