Психолог Абравитова призвала родителей не бояться радикальной смены имиджа подростком

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT рассказала, что радикальная смена имиджа подростком не должна вызывать беспокойство у родителей.

По ее мнению, такие изменения часто служат способом самовыражения, а не протестом против родителей.

«Это заявка о себе как о личности, что „я не такой, как этот мир“», — объяснила эксперт.

Психолог отметила, что подростки, экспериментируя с внешностью, ищут свое место в мире и стремятся проявить индивидуальность. Юность — это время креативности и смелости, напомнила Абравитова.