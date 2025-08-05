Психолог Абравитова предупредила об августовском стрессе из-за ощущения упущенного лета

В августе многие пытаются завершить все запланированное на лето. Это может привести к стрессу и тревоге, которые переносятся и на сентябрь. Об этом рассказала психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru .

Специалист посоветовала грамотно распределить нагрузку. Не стоит откладывать задачи на последнюю неделю. Лучше выделить время для их выполнения в начале или середине месяца. Это поможет избавиться от постоянного беспокойства о невыполненных делах.

Также психолог посоветовала не винить себя за «упущенное» лето. Если отпуск захватывает первые дни сентября — это не катастрофа. Главное — позволить себе полноценно отдыхать без чувства вины. Абравитова предложила выделить несколько дней для решения задач, а затем переключиться на отдых.