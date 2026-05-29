Психолог Абравитова предложила использовать правило «10–10–10» для борьбы с тревожностью

Здоровый пофигизм позволяет человеку спокойно реагировать на проблемы и не зацикливаться на негативе, в то время как токсичный создает неудобства как для окружающих, так и для самого человека. Такое определение дала клинический психолог Марианна Абравитова, передала «Вечерняя Москва» .

По словам эксперта, выработать здоровый пофигизм можно осознанно. Она рекомендовала простую методику: расписать на листочке четыре важные задачи, но среди них выделить две, которые можно перенести на другое время. При этом нельзя себя за это ругать и зацикливаться на том, что не выполнено.

Специалист также предложила использовать правило «10–10–10». Нужно задать себе простой вопрос — «Как я буду относиться к этой проблеме через 10 минут, 10 месяцев, 10 лет?». После ответов 90% тревожных мыслей рассеются.