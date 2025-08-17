Психолог Абравитова посоветовала родителям избегать обесценивания эмоций ребенка при конфликтах в школе

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с «ФедералПресс» поделилась советами для родителей по правильному реагированию на школьные конфликты.

«Правильное отношение родителей к школьным конфликтам — это баланс между поддержкой, доверием и развитием самостоятельности у ребенка», — отметила психолог.

Эксперт подчеркнула, что родителям важно сохранять спокойствие и объективность. Абравитова посоветовала стать «активным слушателем» для ребенка, дать ему возможность высказаться и выразить свои чувства. Необходимо избегать обесценивания эмоций ребенка и уточнять детали произошедшего.

Психолог рекомендовала оценивать серьезность происшествия и вовлекать школу в случае необходимости. Начинать стоит с разговора с классным руководителем, избегая публичных скандалов. Родители должны учить детей эмпатии и помогать им преодолевать конфликты конструктивно, подчеркнула специалист.