Психолог Абравитова посоветовала продлить отпуск для сотрудников с большим стажем

Психолог Марианна Абравитова высказалась в интервью Life.ru о необходимости введения месячного отпуска для тех, кто проработал более пяти лет в одной организации. Она считает, что это поможет сотрудникам перезагрузиться и взглянуть на рабочие задачи по-новому.

По мнению эксперта, при длительной работе в одних и тех же условиях действия становятся автоматическими, а восприятие притупляется.

«Чтобы твой взгляд обновился, очистился от „обмыливания“, конечно, необходимо сменить и картинку, и обстоятельства жизни, и желательно кардинально изменить», — подчеркнула Абравитова.

Психолог объяснила, что смена обстановки, например, поездка в другой город или страну, заставляет мозг адаптироваться к новым условиям. Это активизирует организм и помогает мозгу и психике воспринимать возвращение домой как что-то новое.

Эксперт считает, что для людей, которые долгое время работают в привычных обстоятельствах, двух недель отпуска недостаточно.