Психолог Абравитова отметила, что возрастная планка молодости не может оставаться прежней

В России молодежью официально считаются люди от 14 до 35 лет, однако обсуждаются изменения, которые могут увеличить этот предел до 40 лет. Клинический психолог Марианна Абравитова поделилась своими мыслями об этом в интервью Пятому каналу .

Психолог отметила, что прогресс в медицине и технологиях, способствующих сохранению молодости, способствует пересмотру традиционных представлений о возрасте. Она подчеркнула, что сегодня люди сохраняют активность и стремление к развитию на более поздних этапах жизни, написал aif.ru.

Абравитова также отметила, что сейчас сложно определить возраст человека визуально, особенно у женщин, благодаря пластической хирургии и современным косметологическим технологиям. При этом она считает, что возрастная планка молодости не может оставаться прежней.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил, что современные подростки могут достигать зрелости к 30 годам.