Психолог Абравитова отметила, что «я-послания» и своевременные паузы помогают правильно реагировать на хамство

Своевременные паузы, игнорирование выпадов и «я-послания» помогают справиться с чужой грубостью. Об этом сайту «Абзац» заявила психолог Марианна Абравитова.

Специалист заявила, что распространенная ошибка — отвечать хамством на хамство. Ответная агрессия лишь сильнее распаляет оппонента и усугубляет конфликт, отметил сайт KP.RU.

Вместо этого эксперт посоветовала сделать паузу, чтобы сохранить контроль над ситуацией, либо вовсе пропустить чужие слова мимо ушей. Обозначить личные границы поможет спокойная фраза «Я предпочту общаться взаимоуважительно».

Кроме того, психолог рекомендовала говорить о своих чувствах («Мне неприятно слышать то, что вы озвучиваете») и уточнять, почему у человека сложилось такое мнение. Главная цель — защитить собственное психологическое состояние, а не проучить хама, резюмировала Абравитова.