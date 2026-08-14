Психолог Абравитова объяснила неприязнь пожилых к смартфонам

Пожилые люди могут избегать смартфонов из-за страха ошибиться, мошенников и ощущения беспомощности, сообщает RT .

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала, что освоение смартфона меняет привычные роли в семье. Пожилой человек, который раньше учил молодых, сам становится учеником, и такая перемена может восприниматься болезненно.

По ее словам, для молодых и людей среднего возраста интернет стал частью повседневной жизни. Пожилые могут воспринимать его как чужую среду, в которой нет места привычкам и понятным правилам.

Еще одной причиной становится страх сломать дорогое устройство неверным нажатием. Его усиливают снижение психомоторной реакции и нежелание чувствовать себя беспомощным. Абравитова добавила, что опасения также вызывает риск столкнуться с мошенниками.