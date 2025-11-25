Психолог Абравитова объяснила, что страсть в отношениях угасает из-за естественного различия психологии полов

Исследование, проведенное Life.ru , выявило различия в отношении мужчин и женщин к сексу и причинам угасания страсти. Психолог Марианна Абравитова прокомментировала результаты опроса, подчеркнув естественные различия в психологии полов.

По словам эксперта, мужчинам свойственно стремление к новизне и открытиям, поэтому их может раздражать рутина в сексуальной жизни.

«Им не хватает этой новизны, чего-то такого, что могло бы показать им другую грань в семейных отношениях и в сексе», — пояснила психолог.

Женщины же, как правило, более привязаны к традициям и порядку, поэтому меньше озабочены однообразием в сексе. Однако они могут обратить внимание на то, что партнер стал меньше уделять им внимания, увлекшись другими вещами, например, компьютерными играми или порнографией.

Вывод, по словам психолога, заключается в необходимости лучше понимать потребности партнера и избегать рутины в отношениях.

Напомним, Life.ru выяснил, как часто россияне занимаются сексом и что мешает поддерживать страсть. Опрос проводился среди мужчин и женщин в возрасте 18–24 лет. Большинство мужчин сообщили о частоте занятий сексом два-три раза в неделю, а женщины чаще называли показатель один-три раза в неделю. Главной проблемой мужчины назвали предсказуемый секс, а женщины — зависимость партнера от телефона и других развлечений.