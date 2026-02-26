Психолог Абравитова объяснила, что создание кумира из медийной персоны связано с кризисом идентичности

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT рассказала, что стремление подростков создавать кумиров из медийных личностей связано с кризисом идентичности в переходном возрасте.

По ее словам, подросток, который отделяется от родителей, но еще не нашел себя, ищет ориентиры в жизни и пример для подражания. В этом случае кумир становится «психологическим костылем» и помогает ориентироваться.

Специалист отметила, что следование за жизнью кумира может быть проще, чем создание собственной, и таким образом становится способом избежать реальных проблем.