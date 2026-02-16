Психолог Абравитова объяснила, что повторяющиеся ночные кошмары могут быть связаны с пережитым страхом

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала RT , что повторяющиеся ночные кошмары могут быть связаны с пережитым страхом или сильной негативной эмоцией, вызванной сторонним событием.

По ее словам, ночные кошмары часто являются реакцией подсознания на страхи или стресс. Если человек пережил трудное событие и испытывал сильный страх, то подсознание может воспроизводить эти эмоции в виде снов.

«То есть периодически либо один и тот же кошмарный сон, либо вариация какого-то кошмара на одну тему», — пояснила психолог.

Чтобы избавиться от кошмаров, она советует улучшить эмоциональное состояние: путешествовать, ходить в театр, слушать музыку, которая приносит радость. Приток положительных эмоций должен быть значительным, чтобы вытеснить негативные переживания.

Если эти меры не помогают, психолог рекомендует обратиться к психотерапевту или клиническому психологу. Они применяют профессиональные методы для улучшения состояния пациента.

Абравитова отметила, что страшные сны могут быть вызваны не только личным негативным опытом, но и внешними событиями, такими как новости о терактах или авиакатастрофах.