Психолог Абравитова объяснила, что кризис 40 лет — это нормальный переход от юности к зрелости

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала RT о признаках кризиса среднего возраста, который многие называют кризисом 40 лет. По словам специалиста, этот период затрагивает и мужчин, и женщин.

У женщин кризис проявляется больше внутренне, в недовольстве собой, а у мужчин — внешне, в склонности к резким поступкам. Однако в последнее время женщины действуют все более решительно.

На начало кризиса влияют несколько факторов. Один из них — прощание с молодостью. Человек видит в зеркале не то юное лицо, которое было раньше, и это бьет по самооценке. Начинается переосмысление себя и сверка прожитой жизни с юношескими мечтами. Если результат отрицательный, кризис обостряется.

Еще один фактор — уход детей из дома и старение родителей. Возникает ощущение конечности времени, что может вызвать панику. Есть маркеры, которые помогают понять, что человек вошел в этот кризис. Это эмоциональные качели, резкая смена настроений — от апатии до гиперактивности, раздражительность и обесценивание прошлого. У кого-то может возникнуть желание уйти из семьи, поменять профессию, переехать или заняться экстремальным спортом.

«Но надо понимать, что кризис 40 лет — это норма. Это нормальный переход от юности к зрелости», — подытожила психолог.