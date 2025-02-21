Психолог Абравитова: новые хобби и смена обстановки помогут вернуть энергию

Психолог Марианна Абравитова назвала несколько эффективных методов, помогающих восстановить силы и вернуть контроль над жизнью в условиях постоянной занятости, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, одной из основных причин хронической усталости является избыток обязанностей. Чтобы предотвратить переутомление, важно уметь устанавливать границы и отказываться, когда ресурсы истощены.

«Не нужно оправдываться или испытывать чувство вины за отказ — ваше здоровье и благополучие важнее», — заявила психолог.

Вернуть энергию также способно разнообразие в повседневной жизни. Мозг адаптируется к рутине, снижая общую мотивацию и уровень активности. Новые хобби и смена обстановки помогут разорвать этот круг, сообщила специалист.