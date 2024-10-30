Психолог Абравитова назвала снижение мотивации главным признаком послеродовой депрессии

После родов многие женщины сталкиваются с депрессией, и это происходи по ряду причин. О этом рассказала клинический психолог, специалист по НЛП, психоаналитик Марианна Абравитова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, причина может крыться в наследственных факторах, особенностях нервной системы, гормональном сбое и ухудшении супружеских отношений. Послеродовая депрессия у всех проявляется по-разному: одни страдают бессонницей, другие испытывают неконтролируемый голод, также встречается плаксивость и другие признаки.

Но всегда, подчеркнула психолог, женщина испытывает значительное снижение мотивации. Если она поймала себя на этом ощущении, то стоит обратиться к специалисту. Он определит интенсивность депрессии и подберет подходящие пути входа из нее.