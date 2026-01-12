Психолог Абравитова назвала неизвестность главным источником страха полета на самолете

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала RT , как справиться со страхом перед полетом на самолете.

По ее мнению, главный источник страха — неизвестность. Чтобы его преодолеть, стоит разобраться в принципах полета самолета и изучить статистику. «Понять, что самолет — это самый безопасный транспорт», — подчеркнула психолог.

Она отметила, что ездить на велосипеде или автомобиле гораздо опаснее, чем летать на самолете. Это осознание может помочь снизить уровень тревоги. Если страх все же остается, Абравитова рекомендует попробовать различные дыхательные техники.

Отвлечься от переживаний помогут музыка, подкасты, игры и фильмы с захватывающим сюжетом. «Чтобы внимание ушло в одно из этих увлечений», — пояснила психолог.

Также она советует сообщить бортпроводникам о своем страхе. Они будут внимательнее и поддержат пассажира.

Для минимизации ощущений от турбулентности лучше выбирать места у прохода в середине салона, заключила Абравитова.