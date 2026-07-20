Психолог Абравитова назвала использование эмодзи вместо слов признаком выгорания

Психолог Марианна Абравитова рассказала «Абзацу» о неожиданном признаке выгорания — использовании эмодзи вместо слов. В частности, эксперт отметила, что поднятый большой палец может сигнализировать о проблемах, но только в сочетании с другими изменениями в поведении.

По словам психолога, если человек начинает чаще отвечать эмодзи и односложными фразами, это может указывать на то, что он перестал справляться с нагрузкой. Особенно стоит насторожиться, если раньше человек писал развернутые ответы, а теперь ограничивается короткими реакциями вроде «Окей», написал KP.RU.

Однако не стоит делать поспешных выводов. Такое поведение может быть признаком занятости. Если же вы заметили изменения в поведении человека, психолог советует проявить эмпатию и подойти к вопросу мягко и аккуратно.

Обычно подобные перемены происходят за три-четыре месяца до критической точки, которая может выразиться в внезапном увольнении, болезни или других негативных последствиях.