Психолог Абравитова назвала иллюзией привязывание решений о жизни к определенным датам

Клинический психолог Марианна Абравитова в интервью RT высказалась о том, разумно ли откладывать важные решения на будущее в ожидании символических дат календаря.

Специалист отметила, что Новый год — это пример знаменательной даты, которая ассоциируется с обновлением и положительными ожиданиями. Многие люди планируют с этого дня начать новую жизнь: отказаться от вредных привычек, заняться спортом или сесть на диету.

«Но в основном, конечно, это наша иллюзия. Потому что все это настроено на будущее. Вот с такого-то дня или года мы станем лучше», — отметила эксперт.

По ее словам, настоящая мотивация не должна зависеть от календарных дат. Если человек действительно настроен на перемены, он начнет действовать немедленно.