Психолог Абравитова: мужской шовинизм говорит о закомплексованности и неуверенности в себе

Многие женщины зачастую сталкиваются с грубыми домогательствами, которые выходят за рамки обычных комплиментов и знаков внимания. Сейчас это явление называют кэтколлинг. О способах борьбы с мужским шовинизмом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова в интервью «Узнай.ру» .

Специалист посоветовала, прежде всего, установить зрительный контакт с обидчиком и сохранять уверенность. Говорить нужно четко и уверенно, но не переходить на ответную агрессию, отмечает сайт kp.ru.

Важно дать понять, что вы категорически против такого отношения. Ответный флирт или молчаливая улыбка станут для агрессора сигналом того, что вам нравится подобное внимание, отметила Абравитова.

Она добавила, что шовинизм указывает лишь на внутреннюю закомплексованность мужчины и его неуверенность в себе.