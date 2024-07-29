Психофизиолог Третьякова: увлечение соцсетями грозит снижением когнитивных способностей

Чрезмерное нахождение в Сети и постоянная прокрутка ленты в социальных сетях могут привести к снижению когнитивных способностей и ухудшению памяти. Об этом рассказала психофизиолог, кандидат химических наук Вера Третьякова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, постоянный поток информации в интернете грозит когнитивным перенапряжением. У активных пользователей соцсетей снижается способность сосредотачиваться на одной задаче и мыслить глубоко.

Чтобы этого избежать, Третьякова посоветовала регулярно проводить «цифровой детокс» и заниматься другими видами активности.

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