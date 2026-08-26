Психоаналитик Джентиле отметила, что идентифицировать «хобосексуала» мгновенно практически невозможно

Психоаналитик Камила Джентиле в интервью изданию Metropoles рассказала о том, как распознать так называемого «хобосексуала» — человека, который вступает в романтические отношения исключительно с целью решения своих жилищных и финансовых проблем за счет партнера.

Специалист отметила, что идентифицировать такого человека мгновенно практически невозможно, однако при долгосрочном наблюдении его намерения становятся очевидными, добавил «Ридус».

По словам эксперта, подобные индивиды обычно стремятся форсировать события на ранних этапах отношений, выражая настойчивое желание быстро начать совместную жизнь. Кроме того, они проявляют нездоровый интерес к материальному статусу партнера: детально расспрашивают об уровне заработной платы, наличии недвижимости, транспортных средствах и общем уровне жизни. По сути, такой человек рассматривает отношения не как эмоциональный союз, а как функциональный инструмент для улучшения своего материального положения и получения доступа к ресурсам партнера.