Психиатр Жесткова развеяла миф о зависимости от единичных ставок на спорт

Психиатр и кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова в беседе с «Вечерней Москвой» высказалась о рисках лудомании при ставках на спорт. Она считает, что разовые ставки, например, во время чемпионата мира по футболу, не приводят к зависимости.

По мнению эксперта, интерес к ставкам возрос из-за их доступности и активной рекламы букмекерских контор. Жесткова сравнила ситуацию со случаями умеренного употребления алкоголя, которые не делают человека зависимым. Однако важно осознавать свою степень азарта, подчеркнула она.

Психиатр отметила, что многие делают ставки ради развлечения или любопытства без последствий для себя. Но есть люди, для которых даже одна ставка может привести к проблемам. В случае сомнений относительно своей склонности к лудомании лучше отказаться от ставок, посоветовала Жесткова.